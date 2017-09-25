250 млн долларов и дом-ваш: в США продается самый дорогой особняк. ФОТО

Счастливому обладателю самого роскошного дома достанутся коллекция автомобилей стоимостью $30 миллионов, вертолётная площадка, коллекция вин, а также штат персонала из семи человек, который бесплатно будет обслуживать нового хозяина на протяжении двух лет.

Общая площадь роскошных апартаментов составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Внутри находятся 12 спален, 21 ванная комната и три кухни, шесть баров, а также бассейны и терраса с захватывающим дух видом.

Теперь развлекаться можно прямо не выходя из дома, ведь там есть свой спа-салон, массажный кабинет, фитнес-зал, кинотеатр для 40 гостей, дорожка для боулинга из четырёх полос и комната для игр со столом для пинг-понга.

В космическую сумму дома входят два винных погреба, в которых хранится и лучшее в мире шампанское.

Дом, расположенный в престижном районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе, был построен Брюсом Маковски, который работает в компании BAM Luxury Group.

Целью постройки такого дома было притянуть богатейших людей благодаря созданному роскошному стилю.

Стоимость дома оценивается в $250 миллионов, пишет life.ru