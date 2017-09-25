Удивительная старинная находка хранится в библиотеке Университета Лидса в Великобритании.
Книга всегда считалась самым ценным и дорогим подарком, а если в доме была ещё и своя библиотека, то это говорило уже о высоком статусе семьи. Однако в XVII веке в Англии стали приобретать популярность книги в мини-формате.
Так, например, в библиотеке Университета Лидса была найдена книга, в которой спрятано ещё 50 миниатюрных экземпляров. Как оказалось, старинная находка была сделана на заказ для адвоката и политика Уильяма Хейквелла в 1617 году, пишет life.ru
На самом деле это деревянный ящик, который выглядит как большая книга снаружи, но внутри него находятся две полочки, на которых располагаются миниатюрные экземпляры. Среди книг можно было обнаружить произведения поэтов-классиков Древнего Рима — Овидия и Виргилия, а также целый ряд трудов философских и богословских мыслителей.
Этот ящик служил в качестве переносной библиотеки, которую на тот момент было удобно брать с собой в поездки.
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авторы DW