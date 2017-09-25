В новом докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что в мире заканчиваются антибиотики. В настоящее время разрабатывается слишком мало антибиотиков для борьбы с вирусами, в то время как устойчивость бактерий к лекарствам только растёт и скоро обгонит учёных.
Сегодня учёные работают над созданием 51 антибиотика, из которых только восемь являются инновационными, большинство — модифицированные версии уже существующих антибиотиков. В ВОЗ считают, что вирусы быстро справятся с ними, пишет life.ru.
К примеру, лечение туберкулёза требует сочетания по крайней мере трёх антибиотиков, но, согласно новому докладу, сегодня только семь новых противотуберкулёзных препаратов проходят клинические испытания. Это значит, что вскоре появится серьёзный недостаток вариантов лечения этой инфекции.
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
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Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Постарайтесь лечь спать пораньше. Будьте осторожны с автомобилем.
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авторы DW