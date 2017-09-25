ВОЗ: в мире заканчиваются антибиотики

В новом докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что в мире заканчиваются антибиотики. В настоящее время разрабатывается слишком мало антибиотиков для борьбы с вирусами, в то время как устойчивость бактерий к лекарствам только растёт и скоро обгонит учёных.

Сегодня учёные работают над созданием 51 антибиотика, из которых только восемь являются инновационными, большинство — модифицированные версии уже существующих антибиотиков. В ВОЗ считают, что вирусы быстро справятся с ними, пишет life.ru.

К примеру, лечение туберкулёза требует сочетания по крайней мере трёх антибиотиков, но, согласно новому докладу, сегодня только семь новых противотуберкулёзных препаратов проходят клинические испытания. Это значит, что вскоре появится серьёзный недостаток вариантов лечения этой инфекции.