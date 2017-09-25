Назван лучший музей мира

Лучшим в мире был признан нью-йоркский Метрополитен-музей по версии TripAdvisor. Он был создан в 1870 году. В постоянной коллекции культурного учреждения находится более двух миллионов произведений искусства Азии, Африки, Древнего Востока.

На второй строчке рейтинга из 25 позиций находится Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Замыкает тройку парижский музей Орсе. Четвертое место занимает Чикагский институт искусств. Расположенный в Санкт-Петербурге Эрмитаж занял пятое место.

В десятку списка в порядке убывания попали Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке, Национальный музей антропологии в Мехико, Новый музей Акрополя (Афины, Греция), музей Прадо в Мадриде и лондонский музей Виктории и Альберта.

При составлении рейтингов TripAdvisor учитываются количество и качество отзывов туристов о достопримечательностях, оставленных ими на сайте сервиса, пишет lenta.ru