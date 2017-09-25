Обыски в развлекательных заведениях столицы

Обыски по 26 адресов проводят в столице сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также Национального инспектората расследований по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Обыски проходят в развлекательных заведениях столицы, в том числе в в кафе "Taxi Blues" на Ботанике. Среди подозреваемых в деле - бывшие сотрудники налоговой инспекции и предприниматели.

За последние два года они не задекларировали более 18 миллионов леев доходов и не выплатили в бюджет почти 5 миллионов леев налогов.