Контрабандист пытался провести килограмм золота в себе

В аэропорту города Коломбо (Шри-Ланка) задержали контрабандиста, который прятал в заднем проходе около килограмма золота. Об этом сообщает BBC News.

45-летний мужчина, направляющийся в Индию, заинтересовал таможенников своей необычной походкой. При досмотре из него извлекли четыре золотых слитка, три куска желтого золота и восемь золотых ювелирных изделий. Все они были упакованы в полиэтилен.

Суммарный вес драгоценностей, которые вез контрабандист, составлял 904 грамма. Их стоимость оценивается в 4,5 миллиона шри-ланкийских рупий, пишет lenta.ru

В 2014 году в Индию каждый день незаконно ввозили 700 килограммов золота, как правило, купленного в Дубае, Шардже и Сингапуре, где оно стоит дешевле. Властям удавалось перехватить не более одного процента контрабанды.