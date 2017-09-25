Молдова ведет переговоры о запуске новых авиарейсов

Молдова ведет переговоры с партнерами об открытии новых авиарейсов в Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь и другие страны.

Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Молдовы Октавиан Калмык в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса. Также чиновник говорил о мерах, принимаемых отраслевым ведомством для решения проблем в области развития инфраструктуры дорог, железной дороги, гражданской авиации, IT и других сферах.



По сообщению Минэкономинфраструктуры, Октавиан Калмык отметил среди прочего, что после диалога с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития будут завершены процедуры закупки на выделяемые ими средства 10 новых локомотивов для госпредприятия «Железная дорога Молдовы» и начата процедура восстановления железнодорожной инфраструктуры на самых востребованных участках, передает noi.md.