Грузовые суда увеличивают число молний

Исследователи из Вашингтонского университета обнаружили, что погодные условия над маршрутами морских грузовых судов ухудшаются в два раза чаще по сравнению с линиями прохождения пассажирских лайнеров.

Наши океаны полны невидимых дорог, по которым проходят танкеры, контейнеровозы и другие грузовые гиганты. Теперь ученые выяснили, что морские районы, где в какой-то момент концентрируются несколько «грузовиков», приобретают интересные погодные свойства.

Виной всему выхлоп, производимый дизельными двигателями грузовых судов. Оказывается, дизельные пары гораздо опаснее бензиновых не только для здоровья человека, но и для «здоровья» погоды, передает Моя планета.

Ежегодно дизельные выхлопы становятся виновниками 5000 преждевременных смертей в Европе, потому что увеличивают частотность и длительность разрядов молний. Это удалось выяснить, проанализировав данные об ударах молний за 12 лет. Разряды бушевали над морскими путями тяжелых грузовых судов в два раза чаще, чем в соседних районах океана с аналогичными климатическими условиями.

Причастность дизельных выхлопов удалось выявить благодаря практике «засева облаков». Облака образуются, когда водяной пар в атмосфере «прилипает» к частицам в воздухе. Если ввести в облака реагенты, их фазовое состояние изменяется. Пожалуй, именно это и делают дизельные выхлопы — работают в качестве реагентов. В результате облака рассеиваются выше в атмосфере, образуя мягкий град и кристаллы льда, которые сталкиваются друг с другом, создавая электрические разряды.

Команда изучила 1,5 млрд ударов молнии, случившихся в период с 2005 по 2016 год, и полагает, что результаты исследования являются первым прямым доказательством постоянного, а не периодического влияния антропогенного фактора на формирование облаков.