Охранники стадиона в перерыве матча избили футболистов одной из команд в Китае

Футболисты китайского клуба «Харбин Итэн» были избиты охранниками стадиона в перерыве матча с «Юньнань Лицзян», передает RT.

Как сообщает Goal, во время перерыва в раздевалке «Харбин Итэн» погас свет, а затем десятки охранников ворвались туда и начали избивать футболистов дубинками.

«Если это правда и десятки охранников их избили, то как они вышли на второй тайм и продолжили играть?» — ответили на обвинения в «Юньнань Лицзян».

Китайская ассоциация футбола (CFA) заявила, что по данному делу будут незамедлительно приняты меры, пишет gazeta.ru