Задержан седьмой подозреваемый в теракте в лондонском метро

Скотленд-Ярд сообщил о задержании уже седьмого подозреваемого в организации попытки теракта на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне. Мужчина был задержан утром 25 сентября в Кардиффе.

В результате взрыва в вагоне метро в час пик утром 15 сентября пострадали около 30 пассажиров. Взрывное устройство сработало не полностью, большинство пострадавших получили ожоги лица и конечностей.



Из шести задержанных ранее по этому делу подозреваемых трое уже освобождены, еще трое остаются под стражей, отмечает Вести.ру. Одному из них, 18-летнему Ахмеду Хассану, уже предъявлены обвинения в покушении на убийство и использовании взрывчатых веществ, которые могли угрожать жизням людей.



Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".