Twitter тестирует "облегченную" версию приложения

Компания Twitter разместила с Google Play "легкую" версию собственного приложения с функцией экономии интернет-трафика. Программа, дружественная к медленным 2G-сетям, потребляет меньше данных, занимает не более 3 мегабайт памяти и включает новый экономный режим, загружающий изображения и видео только по запросу пользователя.

Twitter Lite нацелена на развивающиеся рынки, где скорость интернет-подключения часто намного ниже, чем в развитых странах, а пакеты данных — дороже. По собственной статистике, Twitter насчитывает 68 миллионов активных пользователей в США, за рубежом — в четыре раза больше, около 260 миллионов.

В компании говорят, что Twitter Lite потребляет на 70% меньше данных и загружается на 30% быстрее основного клиента. Приложение тестируется на Филиппинах, однако уже сейчас любой желающий может скачать его из Google Play. Доступно оно только на Android-смартфонах.

Twitter Lite — это нативный вариант "экономной" веб-версии Twitter, начавшей работу весной. Она доступна по адресу mobile.twitter.com. У Twitter Lite меньше функций, чем у мобильных приложений, однако она оптимизирована для медленных сетей, потребляет меньше данных и быстрее загружает контент. Чтобы ею пользоваться, не нужны ни почтовый аккаунт, ни банковская карта, передает Вести.ру.