Обломок пассажирского "Боинга" упал на автомобиль с высоты 2 километра

Опасный инцидент произошел в Японии, когда дальнемагистральный авиалайнер набирал высоту. К счастью, никто в результате этого происшествия не пострадал. Но факт остается фактом - нечасто с неба падают детали самолетов.

Самолет Boeing-777 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines выполнял рейс из японского города Осака в международный аэропорт Схипхол (Амстердам, Нидерланды). Во время полета от него отвалилась часть фюзеляжа и обрушилась на автомобиль.

Как сообщает ВВС, деталь крыла весом более 4 кг отлетела от воздушного судна на высоте 2 000 км, когда вылетевший из аэропорта Кансай самолет только набирал высоту.



По удачному стечению обстоятельств никто в результате инцидента не пострадал, хотя автомобиль (его марка, модель, а также наличие пассажиров в салоне не сообщаются) получил повреждения. У машины оказалась разбита крыша и заднее стекло. Интересно, что дальнемагистральный авиалайнер Boeing-777 с более чем 300 пассажирами на борту после этого продолжил свой полет и благополучно сел в Схипхоле в минувшую субботу.



"Авиакомпания KLM сожалеет о случившемся и уже приступила к расследованию причин инцидента", - значится в заявлении авиаперевозчика. Сообщается, что с KLM тесно сотрудничают японские органы по надзору за воздушным транспортом и компания Boeing, передает Вести.ру.