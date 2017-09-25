О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Турист спас автобус от падения с обрыва в Альпах
// фото: dailymail.co.uk
14:52, 25 Sep 2017
просмотров 114 | комментариев 0

Лишь быстрые действия одного из пассажиров смогли предотвратить падение в пропасть полного туристов автобуса в австрийских Альпах после того, как водитель транспортного средства потерял сознание во время движения.

Инцидент произошел 23 сентября. Пассажир был одним из 22 французских туристов в автобусе, который ехал по горной дороге недалеко от города Швац на западе Австрии, передает Вести.ру.

76-летний водитель внезапно потерял сознание и упал из-за руля. Автобус снес дерево, врезался в ограничительный брус и начал заваливаться в сторону оврага глубиной около сотни метров, когда сидевший на переднем сиденье 65-летний турист бросился к водительскому месту и в последний момент успел нажать на тормоз.

По словам представителя полиции, автобус был на волоске от катастрофы. Девять туристов были по итогам происшествия госпитализированы.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня проявите мудрость и выдержку. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Вероятно получение премии.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Постарайтесь лечь спать пораньше. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...