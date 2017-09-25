Инцидент произошел 23 сентября. Пассажир был одним из 22 французских туристов в автобусе, который ехал по горной дороге недалеко от города Швац на западе Австрии, передает Вести.ру.

76-летний водитель внезапно потерял сознание и упал из-за руля. Автобус снес дерево, врезался в ограничительный брус и начал заваливаться в сторону оврага глубиной около сотни метров, когда сидевший на переднем сиденье 65-летний турист бросился к водительскому месту и в последний момент успел нажать на тормоз.

По словам представителя полиции, автобус был на волоске от катастрофы. Девять туристов были по итогам происшествия госпитализированы.