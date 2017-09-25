Исследователи из Калифорнии подсчитали, что благодаря батату - сладкому картофелю - население острова было намного большим, чем сейчас.
Такая оценка подтверждает, что знаменитые огромные статуи были созданы самими островитянами, без помощи извне, пишет Science Alert.
Когда голландские моряки прибыли на остров Пасхи в 1722 году, они обнаружили почти 900 монолитных статуй. На острове в это время проживало не более трех тысяч человек, поэтому оставалось загадкой: как такой небольшой народ смог построить столько статуй.
В своем исследовании калифорнийские специалисты взяли образцы почвы со всего острова Пасхи. Оказалось, что примерно пятую часть острова можно было использовать для выращивания сладкого картофеля, который также называют бататом. По мнению ученых, население острова на пике своего развития было достаточным для того, чтобы сделать и установить гигантские каменные скульптуры, пишет nv.ua
"Несмотря на почти полную изоляцию, жители острова Пасхи создали сложную социальную структуру и эти удивительные произведения искусства, прежде чем произошло резкое изменение числа жителей. Оказывается, остров мог бы прокормить 17500 человек", - говорит антрополог Седрик Пулстон из Калифорнийского университета в Дэвисе.
Тем не менее, пока остается загадкой, почему население острова сократилось столь сильно. Среди причин называют вырубку лесов, истощение почвы, а также междоусобные войны.
"Остров Пасхи - это впечатляющий естественный эксперимент, посвященный способности человека адаптироваться к новым условиям. Он начался, когда люди из одной культурной группы быстро расселились по островам Тихого океана", - говорит Седрик Пулстон.
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авторы DW