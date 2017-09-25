Зарубежные эксперты посетили базу боеприпасов Нацармии

Эксперты по вооружению из Австрии, Германии, Швейцарии, Швеции, США побывали с ознакомительным визитом на Базе хранения боеприпасов, вооружения и амуниции Национальной армии Молдовы.

Как передает Инфотаг, их сопровождали представители ряда международных организаций, таких как миссия ОБСЕ в РМ, ПРООН, делегация Европейского союза в РМ, Международного комитета Красного Креста, Центра управления стрелковым оружием и легким оружием в Восточной и Юго-Восточной Европе, Агентство поддержки НАТО (NSPA).



По словам начальника управления материально-технического снабжения вооруженных сил, полковника Юрия Брумы, в ходе встречи с западными экспертами представлен план действий по повышению уровня безопасности и охраны в местах хранения боеприпасов. Документ разработан, благодаря помощи партнеров из-за рубежа и охватывает период до 2020 г.



План действий был одобрен на международной Конференции по стрелковому оружию, легким вооружениям, обычным боеприпасам и способам их хранения, которая состоялась 16 февраля.