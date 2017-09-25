Полиция задержала у Белого дома мужчину с арсеналом оружия

В Вашингтоне полиция задержала у Белого дома мужчину, в автомобиле которого находился арсенал огнестрельного оружия и три ножа, сообщает CNN.

Неизвестного мужчину задержали на Пенсильвания-авеню, когда тот мочился прямо на улице, во время осмотра его автомобиля было найдено большое количество огнестрельного оружия.

Подозреваемый сказал полицейским и агентам секретной службы, что он едет в Белый дом, чтобы поговорить с директором Агентства национальной безопасности адмиралом Майком Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

В частности, он хотел задать им вопрос, "куда делась его зарплата и как достать чип из его головы".

Мужчину сначала доставили в клинику для психиатрической экспертизы, а затем в полицейский участок, где ему выдвинули обвинение в нарушении хранения оружия, пишет nv.ua