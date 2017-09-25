Самолет упал в море во время авиашоу в Италии

В итальянском городе Террачине во время авиашоу потерпел крушение истребитель Eurofighter Typhoon: самолет упал в море, выполняя одну из фигур высшего пилотажа.

Как сообщает La Stampa, пилот не успел катапультироваться и погиб. За штурвалом был 36-летний капитан итальянских ВВС Габриэле Орланди.

Кроме пилота в катастрофе никто не пострадал - самолет разбился довольно далеко от зрителей и судов, находящихся у побережья.

Судя по опубликованным видео очевидцев, пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды, пишет nv.ua