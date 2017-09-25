Ученые выяснили главные претензии супругов друг к другу

Опрос, проведенный исследовательской фирмой Ginger Research среди британцев, выявил главные претензии мужей к женам и жен — к мужьям.

Выяснилось, что 35% женщин хотели бы, чтобы их мужья были менее сердитыми. 30% жен – «чтобы слушали, о чем я говорю». По 25% заявили, что мечтают об отказе мужей от вредных привычек и о том, чтобы те больше ценили своих суженых.

Со своей стороны, мужья (23% из них) хотели бы, чтобы жены были с ними более нежными, 22% мужчин желают, чтобы вторые половинки были бы счастливее, чем сейчас, а 20% — чтобы их женщины были «более авантюрными» в постели, передает Моя планета.

«Похоже, что мужчины были бы менее сердиты, если бы им давали больше любви и авантюрного секса, в то время как женщины были бы счастливее, если бы мужчины слушали их чаще и отказывались от своих вредных привычек», — резюмирует эксперт по взаимоотношениям и психолог Донна Доусон.

Также опрос показал, что мужчины хотят от своих жен, чтобы те «одевались сексуально», переставали смотреть «плохие телевизионные программы», больше занимались спортом и переставали бы заморачиваться по поводу своего веса.

Женщины, в свой черед, пожелали, чтобы их супруги меньше пили, больше помогали с хозяйственными работами и избавлялись от своего пивного живота. Они также хотели бы изменить рост своего мужа, волосы на лице и манеры за столом.