Коллекторы пугали должницу похоронным венком внучки

Главным следственным управлением СК России принято к производству уголовное дело, возбужденное после опубликования в СМИ информации об угрозах со стороны коллекторов в адрес пожилой женщины.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

23 сентября на сайте одного из телеканалов появилась информация о незаконных действиях коллекторов. Сообщалось, что коллекторы занимались запугиванием пожилой женщины, которая взяла денежный займ в одной из микрофинансовых организаций Санкт-Петербурга.

Взиматели долгов дошли до того, что известили женщину о "смерти" внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс, передает Вести.ру.

В настоящий момент следователи осуществляют действия и проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выяснение лиц, причастных к совершению указанного преступления.