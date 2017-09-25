Саакашвили заявил о намерении "подвинуть" украинских министров

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в скором времени «подвинет» украинских министров.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении "подвинуть" всех членов Кабмина в ходе запланированных на 17 октября митингов в Киеве.

В столице на 17 октября запланированы несколько митингов. Ранее в партии Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что их лидер собирается посетить Киев и озвучить свои требования к власти, пишет rian.com.ua

"Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров — Ред.) отсюда", — сказал Саакашвили в понедельник на митинге в Киеве. Он также заявил, что в понедельник посетит Львов в поисках единомышленников.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.



