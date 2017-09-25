Власти пришли к такому решению после консультаций с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, которые выделили средства на реализацию этих проектов.



"Мы уже ведём переговоры с финансовыми учреждениями, чтобы найти решение в случаях, когда контракты не выполняются, или мы понимаем, что они будут выполнены с нарушениями, даже если договор еще действителен. Следует отметить, что задержки графика на этих участках допустили компании из Италии и Португалии", - рассказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык



Он также отметил, что работы на некоторых трассах, в частности на участках дорог Бельцы - Фалешты - Скулены, Хынчешты - Леова - Кагул, Сороки - Арионешты и Бельцы - Сынджерей - Фырлатены, сильно переоценили. Тем не менее, разорвать все контракты не удастся.



Партнёры по развитию выделили Молдове примерно 350 миллионов евро на модернизацию национальных дорог. Ещё 80 миллионов долларов на реконструкцию дорог местного значения перечислил Всемирный банк. А Дорожный фонд выделит на эти цели два миллиона леев.