Власти пришли к такому решению после консультаций с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, которые выделили средства на реализацию этих проектов.
"Мы уже ведём переговоры с финансовыми учреждениями, чтобы найти решение в случаях, когда контракты не выполняются, или мы понимаем, что они будут выполнены с нарушениями, даже если договор еще действителен. Следует отметить, что задержки графика на этих участках допустили компании из Италии и Португалии", - рассказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык
Он также отметил, что работы на некоторых трассах, в частности на участках дорог Бельцы - Фалешты - Скулены, Хынчешты - Леова - Кагул, Сороки - Арионешты и Бельцы - Сынджерей - Фырлатены, сильно переоценили. Тем не менее, разорвать все контракты не удастся.
Партнёры по развитию выделили Молдове примерно 350 миллионов евро на модернизацию национальных дорог. Ещё 80 миллионов долларов на реконструкцию дорог местного значения перечислил Всемирный банк. А Дорожный фонд выделит на эти цели два миллиона леев.
Десять из 16 контрактов на ремонт дорог могут аннулировать. Подрядчики не выполняют обязательств, делают работу некачественно и не укладываются в сроки.
Власти пришли к такому решению после консультаций с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, которые выделили средства на реализацию этих проектов.
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ОВЕН
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ТЕЛЕЦ
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День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Вероятно получение премии.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Постарайтесь лечь спать пораньше. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW