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Европа не желает признавать дипломы наших вузов
// фото: https://point.md/ru/novosti/obschestvo/korotko-i-yasno58-v-kakih-stranah-kotiruyutsya-moldavskie-diplomi
15:45, 25 Sep 2017
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Двенадцать лет молдавские студенты учатся в соответствии с Болонской системой образования, однако в ЕС никто не собирается признавать дипломы, выдаваемые вузами Республики Молдова. Присоединяясь к Болонскому процессу в 2005 году, молдавские власти обещали, что это будет способствовать прогрессу в образовании и признанию В Европе дипломов, выдаваемых отечественными вузами. Однако, несмотря на 12 лет "болонизации" Молдовы, старая Европа не желает признавать дипломы наших вузов, а их выпускники, за редкими исключениями, не являются специалистами, которые могут претендовать на квалифицированные рабочие места с соответствующей зарплатой. Не помогло и то, что Молдова еще в 1997 году подписала Лиссабонскую конвенцию, которая предусматривает признание документов о получении высшего образования.

Бывший вице-премьер молдавского правительства, декан факультета международных отношений Института международных отношений Молдовы Виктор Степанюк подчеркнул в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что теоретически Молдова имеет приоритеты для признания дипломов в ЕС, однако там признают не все вузы и не все специальности.

"Сегодня на 100 процентов признаются дипломы Франции, Германии, Италии, Великобритании, скандинавских стран. У всех остальных стран, присоединившихся к Болонской системе, остаются проблемы по каким-то специальностям. Например, молдавские дипломы медиков и программистов признаются, потому что Европа в них нуждается. Но все остальные сталкиваются с трудностями, и им приходится подтверждать свои дипломы, а зачастую пересдавать экзамены", — отметил он.

Если для признания молдавского диплома, к примеру, в Италии, потребуют лишь пересдать несколько экзаменов, считай, что тебе повезло. Иногда для легализации документа приходится еще несколько лет проучиться уже в европейском ВУЗе. Средний срок признания молдавского диплома в Европе — от полугода до трех лет. И стоит это немало, кроме расходов на проживание, придется выложить до тысячи евро за пошлины и сборы, переводы и нотариальные подтверждения, языковые курсы и сдачу экзамена по языку.

Облегчить участь выпускников молдавских вузов можно, считает Виктор Степанюк. Все в руках правительства, которое должно бороться за интересы молодых специалистов, решивших попытать счастья за границей.

"В этом направлении государство должно дальше работать, создавать единые программы, стандарты. Этим как раз Министерство просвещения в последние годы не занималось. Они занимались оптимизацией и закрытием школ вместо того, чтобы создавать условия для признания наших дипломов за рубежом", — заключил Степанюк.



Читать далее: https://ru.sputnik.md/technologies/20170924/14658262/pochemu-v-evrosojuze-ne-priznajut-moldavskie-diplomy-ob-obrazovanii.html




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