Николай Басков шокировал поклонников новым образом

Николай Басков шокировал поклонников, кардинально сменив имидж. Фото в подтверждение он опубликовал в своем профиле Инстаграм.

Певец запечатлен на фото в автомобиле. Как признался Басков, ему надоело быть блондином и он решил попробовать новый цвет волос. Сейчас волосы певца имеют серовато-стальной, холодный оттенок, пишет ren.tv

Фолловеры сразу поспешили оценить новый цвет волос артиста.

"Вам очень идет эта стрижка и цвет волос", "Класс!", "Вам так намного лучше", — подобные реплики заполнили ленту комментариев "инстаграма" Николая.