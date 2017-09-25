На 25% выросло число заболевших вирусными инфекциями в столице

Случаев заболевания вирусными инфекциями в столице стало больше. За последнюю неделю их количество выросло на четверть.

По данным муниципального Центра общественного здоровья, большинство заболевших - около полутора тысяч - дети.



"Если ваш ребенок заболел, не ведите его в сад или в школу, оставьте его дома и вызовите семейного врача, потому что в коллективе он может заразить и других детей", - советует глава столичного ЦОЗ Луминица Сувейкэ.



Врачи говорят, что заболевших может быть еще больше, так как не все обращаются в медучреждения.