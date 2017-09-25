В пригороде Парижа подожгли две школы и несколько автомобилей

В коммуне Оне-су-Буа под Парижем неизвестные подожгли здания двух школ и шесть автомобилей, а также попытались поджечь магазин.

Поджигатели использовали бутылки с зажигательной смесью. По данным газеты Le Figaro, в поджогах участвовали около 20 человек.

В мэрии Оне-су-Буа сообщили, что в здании одной из школ полностью сгорел зал библиотеки. После этого мэрия обратилась к родителям школьников с просьбой оставить детей дома, пока на месте происшествия работают полицейские, пишет ntv.ru



О пострадавших пока не сообщается. Отмечается, что после пожара в одной из школ нет электричества.



Правоохранители выясняют мотивы злоумышленников.





