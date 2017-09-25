Пьяный мужчина покусал полицейского в центре Москвы

Нетрезвый житель столицы напал на полицейского в центре Москвы, в районе Якиманка.

Стражи порядка, патрулировавшие район, заметили нетрезвого 26-летнего мужчину на на улице Серафимовича и задержали его за нарушение общественного порядка.

Однако по пути в отдел, задержанный сначала укусил сержанта за пальцы и кисть, а потом — за предплечье и плечо. Кроме того, нападавший сорвал с полицейского нагрудный знак.



Пострадавший сотрудник обратился в больницу. У него диагностировали множественные открытые раны запястья и кисти. Нападавшего же привлекут к ответственности по статье о применении насилия в отношении представителя власти, пишет ntv.ru.