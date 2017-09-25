Мать Даны Борисовой готова продать квартиру, чтобы спасти дочь

Мать телеведущей Даны Борисовой заявила, что готова продать квартиру, чтобы оплатить лечение дочери от наркотической зависимости.

Женщина в телеэфире заявила, что считает себя косвенно виноватой в проблеме дочери – слишком ее любила и душила своей заботой, из-за та выросла несамостоятельной и в итоге в сложный момент жизни сломалась.

Между тем, сама телеведущая считает, что мать просто зарабатывает на разговорах о ней. Дана Борисова в настоящее время находится в одной из клиник Таиланда, где проходит лечение, отмечает Вести.ру.