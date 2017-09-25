Показан смартфон на Windows 95

Дизайнер Энрике Пертикарати (Henrique Perticarati) опубликовал концепт смартфона, работающего под управлением Windows 95. На платформе Behance он показал, как мог бы выглядеть смартфон середины 90-х.

WinPhone 95, согласно концепту, работает на полноценной версии ОС с поддержкой настольных приложений. Так, он имеет предустановленный браузер Internet Explorer, Windows Media Player, а также почтовый клиент и другие программы. Вместе с этим, аппарат обладает контроллером Microsoft Trackball, который призван заменить мышку.

Аппарат имеет 1,2 мегапиксельную камеру Sony Mavica. Для подключения периферии в корпус встроены полноразмерные VGA, DB-25 и Ethernet. На верхнем торце расположены 3,5-миллиметровые разъемы для микрофона и наушников, пишет lenta.ru

В августе прошлого года московский графический дизайнер Михаил Петрик создал проект Instagram for Win95, в рамках которого он переосмыслил популярное фотоприложение в стилистике Windows 95. Петрик продемонстрировал, как бы выглядел интерфейс Instagram в графических реалиях прошлого века.