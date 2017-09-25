Исследование: доход от украшений выше, чем от премиум-недвижимости

Ювелирные украшения приносят доход выше, чем роскошные автомобили и элитная недвижимость.

Индекс инвестиции в предметы роскоши, рассчитываемый компанией Knight Frank, отслеживает динамику инвестиций людей с состоянием от 30 миллионов долларов по 10 видам люксовых товаров. Это антикварная мебель, китайский фарфор, часы, цветные бриллианты, драгоценности, почтовые марки, объекты искусства, монеты, вино, классические машины, пишет vesti.ru

Первое место рейтинга занимает вино, которое хорошо продается в Бордо, Бургундии и Северной Италии. Оно заняло первое место, показав 25% роста за 12 месяцев. Ювелирные украшения за последние 12 месяцев выросли в цене на 4%. Так, в июне изумруд "Рокфеллер" (18,04 карата) установил новый мировой рекорд – 305 тысяч долларов за один карат, изумруд "ушел с молотка" за 5,5 миллиона долларов на аукционе Christie"s в Нью-Йорке.

Классические автомобили, которые последние несколько лет возглавляли список, упали на шесть позиций, продемонстировав рост лишь на 2%.

Темпы изменения индекса премиальной недвижимости за последние 10 лет стабильно ниже, чем темпы роста индекса роскоши, роста стоимости украшений и золота.