Испытания противодронного ружья начнутся в следующем году

"Калашников" планирует начать испытания своего нового оружия против беспилотников REX-1 в 2018 году, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна. Многие силовые ведомства заинтересовались российским противодронным ружьем, поэтому и серийное производство тоже не за горами.

Впервые оружие было представлено на военно-техническом форуме "Армия-2017". Разработчики рассказали, что на ружье установлены лазер и стробоскоп. Ими можно ослепить камеры дрона и заставить уйти из запретной зоны.

Кроме того, REX 1 способен глушить сигналы Wi-Fi, GSM и радио. То есть беспилотник потеряет связь с пультом и, скорее всего, будет вынужден вернуться обратно к хозяину. Если же назойливый коптер нужно посадить, то у оружия есть модули подавления сигналов навигационных систем. Таких как GPS, ГЛОНАСС, европейской Galileo или китайской BeiDou. Без связи со спутниками и оператором беспилоник, вероятнее всего, просто упадет на землю, пишет vesti.ru.

REX 1 весит 4,2 килограмма и может непрерывно работать до 3 часов. Разработчики комплекса РЭБ уверены, что их оружие пригодится и саперам. Так как с его помощью можно также блокировать работу дистанционных взрывателей.