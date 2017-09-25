В Умани хасиды устроили поножовщину

В Умани между хасидами возник конфликт, который потом перерос в поножовщину. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В Уманскую городскую больницу доставили 42-летнего гражданина Израиля с колото-резанными ранами. Полиции он рассказал детали происшествия.

Потерпевший рассказал, что у него возник конфликт с другим хасидом, после которого тот и достал нож.

Полицейские установили лицо, которое подозревается в причастности к совершению данного уголовного преступления. Им оказался 52-летний гражданин Израиля. Мужчина задержан, пишет korrespondent.net

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".