В Skype произошел глобальный сбой

Пользователи Skype по всему миру в понедельник, 25 сентября, столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса. Об этом сообщает портал Downdetector.

Так, проблемы в программе начались еще в 6:46 по Североамериканскому восточному времени (13:46 млд).

Среди самых распространенных проблем со Skype – ошибки при авторизации, получении сообщений и голосовых звонков.

Наибольше о неполадках сообщали пользователи из Европы, пишет korrespondent.net