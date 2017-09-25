Соцсети разорили производителей открыток

Старейшее издательство в Англии, которое производило открытки почти 140 лет, разорилось и решило окончательно закрыться. Виной всему — селфи и соцсети.

Компания J. Salmon объявила, что последняя партия открыток и календарей будет реализована в декабре 2017 года. Руководство издательства называет причиной своего бедствия резкое сокращение спроса на бумажную подарочную продукцию, вызванное ростом популярности социальных сетей.

Facebook, Instagram и WhatsApp уронили продажи компании с 20 млн экземпляров (20 лет назад) до 5 млн экземпляров (настоящие дни), пишет moya-planeta.ru.

Управляющие компанией Чарльз Сэлмон и его брат Генри отмечают, что новые технологии и иное распределение расходов оказывают огромное влияние на их бизнес: «Люди устраивают отдых не на несколько недель, а на несколько дней. Потребность в открытках снижается — почтовое отправление придет позднее, чем вы вернетесь домой».

Компания Сэлмонов является старейшей в Англии. Ее основали в 1880 году.