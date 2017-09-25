В Затоке посетитель кафе открыл стрельбу

В Затоке Одесской области посетитель развлекательного заведения открыл стрельбу. Об этом в понедельник, 25 сентября, на своей странице в соцсети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

Установлено, что 46-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал ссору с посетителями кафе и открыл стрельбу.

Вскоре полиция провела обыски у него дома. По их итогам оперативники изъяли огнестрельный пистолет Kral-2008 Magnum с магазином, в котором оставался один патрон калибра 9 мм, и ножи.

Полицейские уже открыли уголовное производство по факту хулиганской выходки и незаконного хранения оружия. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает korrespondent.net