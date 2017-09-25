Аналитики агентства Interbrand обнародовали ежегодный рейтинг из ста наиболее дорогих автомобильных брендов мира. Лидером по дороговизне оказался бренд Toyota, который удерживает эту позицию уже несколько лет подряд, передает Business Insider.
Согласно данным компании, стоимость японского производителя составляет 50,291 миллиарда долларов - это на 6 процентов меньше, нежели в прошлом году. При этом в общем перечне самых дорогих компаний мира она опустилась с пятой позиции на седьмую.
На втором месте оказалась компания Mercedes-Benz (47,829 миллиарда долларов, +10%), а замкнула тройку лидеров BMW (41,521 миллиарда долларов, 0%).
Далее в рейтинге идет Honda (22,696 миллиарда долларов, +3%), а замыкает ТОП-5 лидеров Ford (13,643 миллиарда долларов, +5%), пишет korrespondent.net.
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
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авторы DW