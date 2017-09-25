В Приднестровье согласились использовать нейтральные автомобильные номера

Тираспольский лидер Вадим Красносельский и так называемый министр иностранных дел Виталий Игнатьев заявили, что готовы пойти на компромисс и допустить автомобили, зарегистрированные на левом берегу Днестра, к полноценному участию в международном движении, а именно использовать нейтральные автомобильные номера.

"Приднестровье обратилось ко всем участникам формата “5+2” с изложением позиции Приднестровья, тех компромиссных шагов, на которые мы готовы пойти по вопросам участия приднестровского автотранспорта в международном движении. Надеемся, что данная проблема может быть решена в самое ближайшее время, на условиях которых Кишинев будет готов принять наши компромиссные меры", – отметил Виталий Игнатьев.



Красносельский, в свою очередь, отметил, что использование нейтральных номеров и технических паспортов позволит жителям левого берега Днестра участвовать в международном движении.







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