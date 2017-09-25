Еще на одну строчку выше: Молдова заняла 62 место в рейтинге развития человеческого капитала

Аналитики всемирного экономического форума (World Economic Forum) составили рейтинг развития человеческого капитала в 130 странах мира. Молдова заняла в этом списке 62 место, это на одну строчку выше, чем в 2016 году.

Как сообщает Newsmaker.md при составлении рейтинга учитывали возможность для граждан в каждой стране получать знания и развивать профессиональные навыки. Основные критерии, на которые делается упор в исследовании — доступность образования, занятость населения, повышение квалификации и освоение занятым населением различных новшеств.



Согласно рейтингу лучше всего подготовка кадров удается Норвегии, Финляндии, Швейцарии, США и Дании. Хуже всего к конкуренции на рынке труда подготовлены жители стран Африки, Южной Азии и Ближнего Востока.



Список стран по уровню развития человеческого капитала замыкают Мавритания и Йемен.







Комментарии

Другие новости