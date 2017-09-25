Девушка получила перелом позвоночника в одном из столичных парков аттракционов

Уголовное дело открыла полиция по факту трагедии, которая произошла две недели назад в одном из столичных парков аттракционов. 23-летняя девушка, которая преодолевала полосу препятствий, сорвалась вниз с четырёхметровой высоты. Её срочно госпитализировали и диагностировали перелом позвоночника и многочисленные ушибы.

"Этот случай зарегистрирован. Полиция занимается расследованием. Ждём медицинскую экспертизу, которая прояснит данную ситуацию. Тогда и будет принято какое-то решение", - сказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.



Семья пострадавшей винит в случившемся сотрудников парка, которых обвиняют в том, что они неверно проинструктировали девушку и та по ошибке отстегнула страховочный ремень.

Между тем, администрация не признаёт вины и утверждает, что инструктаж провели согласно правилам. Что подтверждают камеры видеонаблюдения.





