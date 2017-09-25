Разгадана тайна строительства Великой пирамиды Гизы

На протяжении веков ученые пытались понять, как древние египтяне смогли создать Великую пирамиду Гизы, а конспирологи и мистификаторы выдвигали самые невероятные гипотезы. Теперь все, наконец, прояснилось.

Археологи смогли узнать, как египтяне перевозили 2,5-тонные известняковые и гранитные блоки на расстояние более 800 км, чтобы выстроить гробницу фараона Хеопса в 2600 году до н. э.

Ее высота в 146,5 м до сих пор будоражит сознание как рядовых туристов, так и опытных историков и археологов. Последним удалось расшифровать древний папирус, где подробно описывается технология строительства величественной гробницы, передает The Daily Mail.

Оказывается, в далекую эпоху Египетского царства строительством монументального сооружения занимались тысячи рабочих, которые перевозили вдоль Нила на деревянных плотах 170 000 т известняка и гранита.

Плавучие платформы с грузом были соединены канатами и достигали места назначения всего в нескольких сотнях метров от основания пирамиды.

Уникальный документ был найден в морском порту Вади-аль-Джарф. Его написал некий Мерер, надзиратель, отвечавший за команду из 40 рабочих. Папирус является единственным документом, содержащим рассказ о строительстве Великой пирамиды, и описывает доставку облицовочных плит вниз по течению к Гизе.

В записях Мерер также излагает технологию изменения ландшафта по пути к строительной площадке, в частности о выкапывании искусственных каналов для снабжения гробницы водой.

Известно, что гранит для внутренних камер пирамиды добывался в Асуане, что в 859 км к югу от Гизы, а известняковые плиты пришли из Туры, что всего в 12 км. Многие археологи прорабатывали теорию перевозки гранитных блоков по Нилу, но серьезно сомневались в ней. Теперь есть убедительное доказательство, что способ имел успех, пишет moya-planeta.ru