Два автомобиля горели ночью в столице

В ночь на 26 сентября в столице произошло два пожара. В обоих случаях горели автомобили.

Этим утром в 5:40 пожарную службу вызвали на улицу Тудор Владимиреску.

Согласно информации, горел автомобиль Hyndai. На месте работала пожарная служба сектора Чеканы, которая успела потушить пожар до его распространения. В результате пожара, задняя часть автомобиля сгорела.



Второй пожар произошел на улице Димо. Горели две машины. Пламя частично повредило автомобиль Nissan и Toyota. Пожарным удалось менее чем за 15 минут потушить пожар.

Обстоятельства обоих случаев будут выясняться специалистами





