Хранилище химикатов в Вулкэнештском районе накроют саркофагом

Склад пестицидов близ села Чишмикёй Вулкэнештского района накроют саркофагом. Средства на его строительство - а это миллион евро - согласилось предоставить Чешское агенство по развитию.

На складе, оставшемся со времен Советского союза, хранится 37 тысяч кубометров химических веществ.



Эксперты называют строительство саркофага единственным надежным способом защиты от воздействия химикатов окружающей среды и местных жителей.



"Строить саркофаг можно только в сухое время года - с весны до осени. Надеемся в ближайшее время найти средства и на уничтожение пестицидов".



Всего в Молдове было 37 складов пестицидов. Ликвидировать их начали в 2000 году, к настоящему времени осталось три хранилища химикатов.



