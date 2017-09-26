Неизвестные жестоко избили собаку в Чадыр-Лунге

Пара из Кишинева отправилась аж в Чадыр-Лунгу, узнав о собаке, которую неизвестные избили и бросили умирать в мучениях. Добровольные спасители отвезли кокер-спаниэля к ветеринару. Пса прооперировали.

"Многие говорили, что помогут, но нужны деньги, или бензин, и мы поняли, что ехать надо нам. Собака была в очень тяжёлом состоянии, не знаю, как можно было так с ней поступить, видно было, что ее избивали", - сказала жительница Кишинева Кристина Боаги.



Собаке около шести лет. После операции ей нужен особый уход.



"Пока за ним будут присматривать врачи, потом возьмем его к себе на передержку, пока не найдём хорошего хозяина, потому что нам его держать негде. Нам важно было спасти животное", - сказала жительница Кишинева Кристина Боаги.



Операция длилась два часа.



По словам ветеринара, собаке может понадобиться повторное хирургическое вмешательство.



В организации по защите животных говорят, что найти хозяина собаки было бы легче, если бы у неё был чип. Представители НПО требуют также найти и наказать мучителей животного.



Виновным в избиении животного грозит до 1200 леев штрафа.





