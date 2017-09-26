Столичный бизнесмен склонил к сексуальной связи подростка из интерната

Следствие обнародовало новые подробности дела о сексуальном домогательстве воспитанника одного из кишиневских школ-интернатов.

Кроме директора учебного заведения задержали столичного бизнесмена. Он заплатил руководителю интерната за возможность познакомиться с 14-летним подростком, а потом стал задаривать мальчика подарками и склонил к сексуальной связи, для которой снял отдельную квартиру.



"Тогда подростку было 14 лет. Директор гимназии-интерната помог мужчине познакомиться с мальчиком. Бизнесмен начал дарить ребенку подарки, водить в столичные развлекательные заведения. Установлено, что были и действия сексуального характера со стороны взрослого", - сказал заместитель главного прокурора ПБОПОД Валерий Бодян.



Бизнесмена взяли под стражу на 30 дней, ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.



