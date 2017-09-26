В Молдове отмечается рост урожая

Нынешний год выдался урожайным. Кукурузы собирают четыре с половиной тонны с гектара. Это на полторы тонны больше, чем прошлой оcенью.

Убрано уже 60% подсолнечника. Он дал больше двух тонн с гектара, на 300 килограммов больше, чем в 2016-ом.



Производительность сахарной свеклы составила 32 с половиной тонны с гектара, почти на три тонны больше, чем годом ранее.



Урожай сои тоже хорош: полторы тонны с га, на 400 килограммов больше.



Уродились и зерновые. По официальным данным, пшеницы собрали почти миллион 200 тысяч тонн. С каждого из 300 тысяч гектаров - примерно по четыре тонны. Это на 700 килограммов больше, чем годом ранее.



Ячменя получено почти 250 тысяч тонн. Чуть менее чем по три с половиной тонны с гектара, или на 400 тонн больше, чем в 2016-ом. Всего ячменем засеяли в этом году 73 тысячи га.





