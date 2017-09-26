Авария в Сорокском районе: один человек погиб, двое госпитализированы

Один человек погиб, двое госпитализированы в тяжелом состоянии после аварии близ села Рудь Сорокского района.

Там накануне вечером на опасном повороте в дерево врезался автомобиль. Водитель превысил допустимую скорость движения и потерял управление. Мужчину уже прооперировали. Он остался без ноги.



Кроме того водителю грозит уголовное дело за убийство по неосторожности.







