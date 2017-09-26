РАК (22 июня - 23 июля)

День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вы сможете сделать много намеченных дел.

Источник