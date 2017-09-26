WhatsApp возобновил работу в Китае

В Китае возобновил работу мессенджер WhatsApp после полной блокировки в минувшее воскресенье, 24 сентября. Сейчас пользователям доступна отправка текстовых сообщений, а также фото и аудиосообщений в полном объеме, сообщает Financial Times.

WhatsApp - единственный продукт Facebook, который стабильно работает в Китае. Однако за последние несколько месяцев его сервисы неоднократно оказывались частично недоступными, хотя и быстро восстанавливали работу. Полной блокировки мессенджера до недавнего времени не происходило.

Сам Facebook в КНР заблокирована с 2009 года, приложение для размещения фотографий Instagram - с 2014 года, пишет korrespondent.net