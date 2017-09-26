Фото двойника Майкла Джексона удивили пользователей сети

Пользователей Сети удивили снимки молодого человека, который оказался копией поп-певца Майкла Джексона. Фотографии в Интернете обнародовала девушка с ником lourdes‏, которая также отметила, что молодой человек - ее бойфренд, передает The Sun.

Снимки молодого человека стали вирусными и стремительно начали набирать популярность, привлекая внимание не только интернет-пользователей, но также и мировых СМИ, пишет korrespondent.net

Издание сообщает, что позднее пользователи Сети все же раскусили Лудрес - оказалось, на фото запечатлен не ее бойфренд, а профессиональный двойник Джексона Серджио Кортес.