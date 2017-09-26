Twitter запустил "облегченную" версию приложения

Разработчики социальной сети Twitter выпустили облегченную версию мобильного приложения Twitter Lite, которая предназначена для стран с плохим интернетом, а также слабых смартфонов. В настоящее время приложение доступно только для Филиппин и исключительно для пользователей Android, передает The Verge.

Сообщается, что для установки приложения Twitter Lite требуется всего 3 МБ свободного места встроенной памяти гаджета. При этом пользователям также будет доступен режим экономии трафика, где все фото и видео будут загружаться автоматически.

Во всем остальном приложение будет функционировать, как и оригинальная полноценная версия.

В настоящее время руководство компании рассматривает возможность распространить приложение для других рынков мира, сообщает korrespondent.net