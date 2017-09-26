Два человека погибли в авиакатастрофе в Австралии

В Австралии неподалеку от города Брисбен в результате аварии одномоторного самолета Diamond DA40 погибли два человека.

"Очевидец катастрофы вызвал аварийные службы на место падения самолета, а работники фермы, расположенной неподалеку, поспешили на помощь, после того, как было сообщено об утечке топлива и риске его возгорания... Парамедики, которые прибыли на место инцидента, подтвердили, что в результате аварии погибли два человека, которые находились на борту самолета, – сообщили в полиции.

Отмечается, что самолету было менее 10 лет. Он был в хорошем состоянии. В результате падения он получил значительные повреждения.

На борту самолета находился инструктор и его ученик.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Их установят следователи Австралийского бюро безопасности на транспорте, пишет korrespondent.net